Cristian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Alvarez 13 Kasım 1985 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Darío Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Alvarez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 3 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Cristian Alvarez'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Alvarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvarez1cristian/

Cristian Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2008 yılında Espanyol

4 Temmuz 2013 yılında San Lorenzo

15 Ağu 2014 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2015 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2015 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2016 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2017 yılında Real Zaragoza

Cristian Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Alvarez şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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