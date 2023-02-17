Cristian Anelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Anelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Anelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Anelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Anelli 1 Şubat 1989 tarihinde Asola şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Anelli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Anelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Anelli'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Anelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Anelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Anelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Anelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AC Montichiari

1 Ocak 2008 yılında Parma

1 Temmuz 2009 yılında AC Carpenedolo

1 Temmuz 2010 yılında Valenzana

30 Haziran 2011 yılında AC Carpenedolo

1 Temmuz 2012 yılında AC Montichiari

1 Temmuz 2013 yılında Alzano Cene

1 Aralık 2013 yılında AC Montichiari

1 Temmuz 2015 yılında Pergolettese

16 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

22 Aralık 2016 yılında Cavenago

1 Ağu 2017 yılında Como

29 Temmuz 2019 yılında Foggia

24 Ağu 2021 yılında Seregno

11 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

Cristian Anelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Anelli şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.