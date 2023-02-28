Cristian Apostolachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Apostolachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Apostolachi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Apostolachi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Apostolachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Apostolachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Apostolachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Apostolachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Apostolachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Apostolachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Apostolachi 13 Eylül 2000 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Apostolachi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Apostolachi'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristian Apostolachi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_kristi21_/

Cristian Apostolachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Apostolachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Apostolachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Apostolachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Ungheni

30 Ağustos 2016 yılında Milsami

6 Şubat 2019 yılında SCM Gloria Buzau

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

15 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2021 yılında Dinamo-Auto

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Dinamo-Auto

Cristian Apostolachi kimdir

Cristian Apostolachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Apostolachi şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Școala de juniori Milsami Orhei
Academia Sheriff Tiraspol

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Cristian Apostolachi nereli

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