Cristian Aracena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Aracena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Aracena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Aracena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Aracena 8 Şubat 1987 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Roberto Aracena şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Aracena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BallSportMarke yapmaktadır. Cristian Aracena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Aracena'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Aracena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Aracena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Aracena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Aracena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2007 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2007 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2010 yılında Italiano

1 Haziran 2010 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2010 yılında 9 de Julio

1 Aralık 2010 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2011 yılında CD Maipú

1 Haziran 2011 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2011 yılında GyE Mendoza

1 Haziran 2012 yılında Godoy Cruz II

1 Ağu 2012 yılında CSD Guaymallen

1 Haziran 2013 yılında Godoy Cruz II

1 Mart 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2022 yılında Almagro

Cristian Aracena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Aracena şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.