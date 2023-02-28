Cristian Aravena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Aravena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Aravena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Aravena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Aravena 7 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Alejandro Aravena Viveros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Aravena Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Cristian Aravena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Aravena'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Aravena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Aravena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Aravena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Aravena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

Cristian Aravena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Aravena şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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