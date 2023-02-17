Cristian Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Arce 27 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Federico Arce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Arce Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Arce'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Barracas C.

Cristian Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Arce şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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