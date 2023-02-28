Cristian Avram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Avram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Avram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Avram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Avram 27 Temmuz 1994 tarihinde Todirești şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Avram Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Avram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cristian Avram'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Avram Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristian___avram/

Cristian Avram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Avram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Avram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Avram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dacia

1 Nisan 2018 yılında Dinamo-Auto

2 Temmuz 2019 yılında FC Petrocub

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

30 Haziran 2022 yılında Petrocub

Cristian Avram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Avram şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Avram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chișinău

Moldova takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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