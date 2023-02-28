Cristian Axenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Axenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Axenti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Axenti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Axenti 4 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Axenti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Cristian Axenti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Axenti'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Cristian Axenti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristian_axenti/

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Cristian Axenti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Axenti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Axenti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Axenti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2022 yılında Petrocub

Cristian Axenti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Axenti şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Axenti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U19 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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