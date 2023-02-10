Cristian Baez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Baez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Baez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Baez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Baez 9 Nisan 1990 tarihinde San Lorenzo del Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Paraguay,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Javier Báez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Baez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Cristian Baez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Baez'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Baez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Baez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Baez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Baez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Independiente

9 Temmuz 2012 yılında Instituto AC

30 Haziran 2013 yılında Independiente

9 Temmuz 2013 yılında Defensa

30 Haziran 2014 yılında Independiente

1 Temmuz 2014 yılında CD Iquique

30 Haziran 2015 yılında Independiente

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında Dorados Sinaloa

13 Ağu 2017 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2019 yılında Guaraní

31 Aralık 2020 yılında Dorados Sinaloa

7 Ocak 2021 yılında Libertad

19 Ocak 2022 yılında Rosario Central

11 Ocak 2023 yılında Independiente

Cristian Baez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Baez şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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