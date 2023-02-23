Cristian Balgiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Balgiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Balgiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Balgiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Balgiu 3 Ağustos 1994 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Marian Balgiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Balgiu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Balgiu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Balgiu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Balgiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Balgiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Balgiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Balgiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2014 yılında CS Afumati

30 Haziran 2016 yılında Chiajna II

1 Temmuz 2016 yılında CS Afumati

1 Ocak 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2017 yılında Ac. Clinceni

30 Ocak 2018 yılında Juventus Buk.

1 Temmuz 2018 yılında Concordia

20 Ağustos 2018 yılında AFC Turris

30 Haziran 2019 yılında Concordia

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

1 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

Cristian Balgiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Balgiu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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