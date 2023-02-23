Cristian Balgradean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Balgradean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Balgradean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Balgradean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Balgradean 21 Mart 1988 tarihinde Sânnicolau Mare şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Emanuel Bălgrădean şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Balgradean Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Balgradean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Balgradean'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Balgradean Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/cristian.balgradean.3

Cristian Balgradean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Balgradean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Balgradean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Balgradean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Minerul Lupeni

1 Temmuz 2007 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2008 yılında Liberty Salonta

1 Temmuz 2009 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2010 yılında FC Dinamo

1 Eylül 2010 yılında Unirea Urziceni

31 Aralık 2010 yılında FC Dinamo

26 Ağustos 2014 yılında Univ. Craiova

22 Şubat 2016 yılında Concordia

19 Şubat 2018 yılında FCSB

1 Temmuz 2020 yılında CFR Cluj

Cristian Balgradean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Balgradean şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Balgradean Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Unirea Sânnicolau Mare, Atletico Arad

Romanya takımında 1 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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