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  3. Cristian Baroni'nin paylaşımı olay oldu: 'Hamsi mevsimi geldi'

Cristian Baroni'nin paylaşımı olay oldu: 'Hamsi mevsimi geldi'

Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Baroni'nin paylaşımı olay oldu.

Cristian Baroni'nin paylaşımı olay oldu: 'Hamsi mevsimi geldi'

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Baroni, kısa sürede en çok konuşulan isimler arasına girdi. Sarı-lacivertli formayı, 2009-2014 yılları arasında terleten Brezilyalı futbolcu, dün gece saatlerinde yaptığı 'Hamsi mevsimi geldi' paylaşımıyla, hem tepki çekti hem de fazlaca beğeni aldı. 

Baroni, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemden çekilen fotoğraflarını bir kolaj haline getirerek, 'Hamsi mevsimi geldi' notuyla paylaştı. Bu paylaşımıyla Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni alan Baroni, rakip taraftarların da tepkisini üzerine çekti. 

Cristian Baroni'nin paylaşımı şöyle: 

Cristian Baroni'nin paylaşımı olay oldu: 'Hamsi mevsimi geldi'

Fenerbahçe'de forma giydiği 5 sezon boyunca 200 maça çıkan Baroni, sarı-lacivertli forma ile 29 gol atarak 22 asist yaptı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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