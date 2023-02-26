Cristian Battocchio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Battocchio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Battocchio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Battocchio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cristian Battocchio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Battocchio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Battocchio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Battocchio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Battocchio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Battocchio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Battocchio 10 Şubat 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İtalya,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Damián Battocchio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Battocchio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Battocchio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Battocchio'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Battocchio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Batto_7

http://www.instagram.com/crisbatto/

Cristian Battocchio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Battocchio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Battocchio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Battocchio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2011 yılında Udinese

31 Ağustos 2012 yılında Watford

30 Haziran 2013 yılında Udinese

19 Temmuz 2013 yılında Watford

26 Ağustos 2014 yılında Virtus Entella

30 Haziran 2015 yılında Watford

11 Ağustos 2015 yılında Stade Brestois

10 Temmuz 2017 yılında M. Tel Aviv

18 Ocak 2019 yılında Stade Brestois

6 Şubat 2021 yılında Tokushima Vort.

22 Temmuz 2021 yılında UNAM Pumas

30 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2022 yılında Volos NPS

26 Ocak 2023 yılında Ness Ziona

Cristian Battocchio kimdir

Cristian Battocchio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Battocchio şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Battocchio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Battocchio nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Ali Joudaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Joudaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Joudaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Joudaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Prince Taifa Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Taifa Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Prince Taifa Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Taifa Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abolfazl Soleimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolfazl Soleimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abolfazl Soleimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolfazl Soleimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Atta Kusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atta Kusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Atta Kusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atta Kusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi