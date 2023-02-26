Cristian Battocchio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Battocchio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Battocchio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Battocchio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Battocchio 10 Şubat 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İtalya,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Damián Battocchio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Battocchio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Battocchio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Battocchio'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Battocchio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Batto_7

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http://www.instagram.com/crisbatto/

Cristian Battocchio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Battocchio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Battocchio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Battocchio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2011 yılında Udinese

31 Ağustos 2012 yılında Watford

30 Haziran 2013 yılında Udinese

19 Temmuz 2013 yılında Watford

26 Ağustos 2014 yılında Virtus Entella

30 Haziran 2015 yılında Watford

11 Ağustos 2015 yılında Stade Brestois

10 Temmuz 2017 yılında M. Tel Aviv

18 Ocak 2019 yılında Stade Brestois

6 Şubat 2021 yılında Tokushima Vort.

22 Temmuz 2021 yılında UNAM Pumas

30 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2022 yılında Volos NPS

26 Ocak 2023 yılında Ness Ziona

Cristian Battocchio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Battocchio şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Battocchio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İtalya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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