Cristian Benavente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Benavente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Benavente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Benavente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Benavente 19 Mayıs 1994 tarihinde Alcalá de Henares şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Peru,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Benavente Bristol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Benavente Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cristian Benavente, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Benavente'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Benavente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CBBDix

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http://www.instagram.com/cristianbenavente/

http://www.facebook.com/CBBDix

Cristian Benavente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Benavente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 875 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Benavente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Benavente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında RM Kastilya

17 Temmuz 2015 yılında MK Dons

5 Ocak 2016 yılında RSC Charleroi

22 Ocak 2019 yılında Pyramids FC

10 Ağustos 2019 yılında FC Nantes

30 Haziran 2020 yılında Pyramids FC

1 Ekim 2020 yılında Royal Antwerp

31 Ocak 2021 yılında Pyramids FC

1 Şubat 2021 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2021 yılında Pyramids FC

9 Şubat 2022 yılında Alianza Lima

Cristian Benavente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Benavente şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Benavente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vallecana (1999-2000), CD Santa Eugenia (2000-2002), Real Madrid (2002-2013)

Peru takımında 24 numaralı formasıyla 18 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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