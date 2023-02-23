Cristian Bocsan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Bocsan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Bocsan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Bocsan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Bocsan 31 Ocak 1995 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Bocșan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Bocsan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Bocsan'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Bocsan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Bocsan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Bocsan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Bocsan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında ACS Poli

15 Şubat 2018 yılında Ripensia

30 Haziran 2018 yılında ACS Poli

14 Şubat 2019 yılında CSC Ghiroda

1 Ocak 2021 yılında SSU Poli

Cristian Bocsan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Bocsan şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Bocsan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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