Cristian Bordacahar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Bordacahar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Bordacahar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Bordacahar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Bordacahar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Bordacahar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Bordacahar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Bordacahar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Bordacahar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Bordacahar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Bordacahar 27 Ekim 1991 tarihinde Laprida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ariel Bordacahar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Bordacahar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Cristian Bordacahar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Bordacahar'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Bordacahar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chapuborda/

http://www.facebook.com/chapu.borda

Cristian Bordacahar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Bordacahar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Bordacahar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Bordacahar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Tigre

1 Ocak 2013 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2013 yılında Tigre

14 Ağustos 2014 yılında Chacarita Jrs

14 Temmuz 2016 yılında Los Andes

16 Ağustos 2017 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2018 yılında Ferro

27 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Cristian Bordacahar kimdir

Cristian Bordacahar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Bordacahar şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Bordacahar nereli

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