Cristian Broggi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Broggi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Broggi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Broggi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Broggi 26 Mart 1993 tarihinde Ituzaingó (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Jesús Broggi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Broggi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Broggi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Broggi'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Broggi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Broggi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Broggi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Broggi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CD Morón

1 Ağu 2018 yılında Barracas C.

14 Temmuz 2019 yılında CD Morón

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Cristian Broggi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Broggi şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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