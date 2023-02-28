Cristian Bustamante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Bustamante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Bustamante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Bustamante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Bustamante 18 Mayıs 2002 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Alejandro Bustamante Bustamante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Bustamante Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Factor Futbol yapmaktadır. Cristian Bustamante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Cristian Bustamante'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 1 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Cristian Bustamante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Bustamante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Bustamante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Bustamante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Bustamante şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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