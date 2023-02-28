Cristian Campagna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Campagna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Campagna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Campagna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Campagna 29 Kasım 2001 tarihinde Surrey, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Campagna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Campagna'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Campagna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Campagna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Campagna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Campagna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Great Danes

1 Temmuz 2021 yılında Whitecaps U23

25 Mart 2022 yılında Vancouver 2

19 Ağustos 2022 yılında HFX Wanderers

Cristian Campagna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Campagna şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Surrey United FC (Canada) (-2015), Vancouver Whitecaps (2015-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.