Cristian Carbajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Carbajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Carbajal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Carbajal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Carbajal 20 Eylül 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Humberto Carbajal Díaz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Carbajal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. Cristian Carbajal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Carbajal'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Carbajal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristian.carbajaldiaz/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/cristian20.carbajaldiaz

Cristian Carbajal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Carbajal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Carbajal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Carbajal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sport. Cristal

2 Temmuz 2019 yılında Alianza UDH

31 Aralık 2020 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2021 yılında Alianza UDH

31 Aralık 2021 yılında Sport. Cristal

7 Temmuz 2022 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

10 Ocak 2023 yılında Sport Boys

31 Aralık 2023 yılında Sport. Cristal

Cristian Carbajal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Carbajal şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.