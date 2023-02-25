Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ceballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ceballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ceballos 3 Aralık 1992 tarihinde Santander şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ceballos Prieto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ceballos Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Ceballos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Ceballos'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Ceballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ceballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Ceballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ceballos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Barça U16

1 Temmuz 2008 yılında Barça U18

1 Temmuz 2010 yılında Barça U19

11 Temmuz 2011 yılında Tottenham Res.

1 Temmuz 2013 yılında Tottenham

3 Eylül 2013 yılında Arouca

30 Haziran 2014 yılında Tottenham

23 Temmuz 2015 yılında Charlton Ath

31 Temmuz 2016 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2017 yılında Charlton Ath

19 Temmuz 2017 yılında VV St. Truiden

14 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

22 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2021 yılında Qatar SC

8 Ağustos 2021 yılında Sabah FK

Cristian Ceballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ceballos şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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