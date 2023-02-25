Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Ceballos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ceballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ceballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ceballos 3 Aralık 1992 tarihinde Santander şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ceballos Prieto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ceballos Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Ceballos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Ceballos'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Ceballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ceballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Ceballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ceballos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Barça U16

1 Temmuz 2008 yılında Barça U18

1 Temmuz 2010 yılında Barça U19

11 Temmuz 2011 yılında Tottenham Res.

1 Temmuz 2013 yılında Tottenham

3 Eylül 2013 yılında Arouca

30 Haziran 2014 yılında Tottenham

23 Temmuz 2015 yılında Charlton Ath

31 Temmuz 2016 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2017 yılında Charlton Ath

19 Temmuz 2017 yılında VV St. Truiden

14 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

22 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2021 yılında Qatar SC

8 Ağustos 2021 yılında Sabah FK

Cristian Ceballos kimdir

Cristian Ceballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ceballos şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Ceballos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi