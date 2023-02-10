Cristian Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Chavez 4 Haziran 1987 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Gabriel Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Chavez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Chavez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cristian Chavez'nin CA Independiente ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında San Lorenzo

20 Temmuz 2009 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2010 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2011 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2011 yılında Napoli

1 Şubat 2012 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2012 yılında Napoli

14 Ağu 2012 yılında Almirante Brown

30 Haziran 2013 yılında Napoli

21 Temmuz 2013 yılında PAS Giannina

10 Şubat 2016 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2017 yılında Guaraní

5 Ocak 2018 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2019 yılında Independiente

27 Ocak 2020 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2020 yılında Independiente

2 Ekim 2020 yılında Defensor

21 Nisan 2021 yılında Independiente

5 Temmuz 2021 yılında Almirante Brown

28 Mayıs 2022 yılında Independiente

31 Mayıs 2022 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2022 yılında Independiente

Cristian Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Chavez şuan CA Independiente takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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