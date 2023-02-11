Cristian Chimino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Chimino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Chimino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Chimino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Chimino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Chimino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Chimino

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Chimino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Chimino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Chimino 9 Şubat 1988 tarihinde Luján şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Fernando Chimino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Chimino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Cristian Chimino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Chimino'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Chiminoboyu ve yaşı kaç

Cristian Chimino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Chimino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Chimino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Chimino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Ferro

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal Sarandí

3 Ocak 2015 yılında CA Temperley

10 Temmuz 2017 yılında Huracán

1 Temmuz 2019 yılında Patronato

22 Şubat 2021 yılında Rafaela

17 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

6 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Cristian Chimino kimdir

Cristian Chimino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Chimino şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luján

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Cristian Chimino nereli

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