Cristian Chira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Chira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Chira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Chira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Chira 8 Kasım 2001 tarihinde Dej şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Octavian Cristian Chira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Chira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Chira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Chira'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Chira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Chira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Chira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Chira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CFR Cluj U19

1 Ağustos 2020 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj U19

Cristian Chira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Chira şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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