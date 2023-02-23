Cristian Ciobanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ciobanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ciobanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ciobanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ciobanu 3 Temmuz 1994 tarihinde Curtea de Argeș şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ciobanu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Ciobanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Ciobanu'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Ciobanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ciobanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Ciobanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ciobanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında FC Olt Slatina

1 Ağustos 2014 yılında Chiajna II

1 Temmuz 2015 yılında Concordia

22 Şubat 2016 yılında U Cluj

30 Haziran 2016 yılında Concordia

30 Ocak 2018 yılında Juventus Buk.

30 Haziran 2018 yılında Concordia

26 Ocak 2019 yılında AFC Turris

20 Ağustos 2020 yılında SCM Gloria Buzau

2 Şubat 2023 yılında Otelul Galati

Cristian Ciobanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ciobanu şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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