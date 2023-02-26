Cristian Colman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Colman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Colman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Colman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Colman 26 Şubat 1994 tarihinde San Cosme y Damián şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ariel Colmán Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Colman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Colman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Colman'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Colman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Colman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Colman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Colman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Nacional

26 Ocak 2017 yılında Dallas

24 Haziran 2019 yılında North Texas SC

30 Kasım 2019 yılında Dallas

16 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

23 Şubat 2021 yılında Godoy Cruz

10 Şubat 2022 yılında Arsenal Sarandí

12 Temmuz 2022 yılında Barracas C.

3 Ocak 2023 yılında Uni. Católica

Cristian Colman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Colman şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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