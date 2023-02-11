Cristian Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Correa 25 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Carlos Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Correa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Correa'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Talleres RE

1 Temmuz 2013 yılında Dep. Español

2 Ağu 2017 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2018 yılında Def. Belgrano

2 Temmuz 2019 yılında Tristan Suarez

30 Temmuz 2021 yılında CA Mitre

1 Ocak 2022 yılında Tristan Suarez

1 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

Cristian Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Correa şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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