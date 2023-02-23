Cristian Costin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Costin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Costin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Costin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Costin 17 Haziran 1998 tarihinde Beclean şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ionuţ Costin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Costin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Cristian Costin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cristian Costin'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Costin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Costin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Costin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Costin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Scolar Resita

30 Haziran 2018 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2019 yılında FC Voluntari

Cristian Costin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Costin şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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