Cristian Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Cuevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Cuevas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Cuevas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Cuevas 2 Nisan 1995 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Alejandro Cuevas Jara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Cuevas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Cristian Cuevas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Cuevas'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Cuevas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Cuevas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Cuevas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Cuevas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında O'Higgins

23 Temmuz 2013 yılında Chelsea

7 Ağustos 2013 yılında Vitesse

31 Ocak 2014 yılında Chelsea

7 Şubat 2014 yılında FC Eindhoven

30 Haziran 2014 yılında Chelsea

4 Temmuz 2014 yılında U. de Chile

30 Haziran 2015 yılında Chelsea

10 Ağustos 2015 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2016 yılında Chelsea

31 Ağustos 2016 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2017 yılında Chelsea

1 Temmuz 2017 yılında Huachipato

31 Ağustos 2017 yılında Twente

30 Haziran 2018 yılında Huachipato

23 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

30 Haziran 2019 yılında Huachipato

1 Şubat 2022 yılında U. Católica

Cristian Cuevas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Cuevas şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Cuevas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

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