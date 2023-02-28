Cristian Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Cuevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Cuevas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cristian Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Cuevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Cuevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Cuevas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Cuevas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Cuevas 2 Nisan 1995 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Alejandro Cuevas Jara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Cuevas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Cristian Cuevas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Cuevas'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Cuevas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Cuevas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Cuevas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Cuevas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında O'Higgins

23 Temmuz 2013 yılında Chelsea

7 Ağustos 2013 yılında Vitesse

31 Ocak 2014 yılında Chelsea

7 Şubat 2014 yılında FC Eindhoven

30 Haziran 2014 yılında Chelsea

4 Temmuz 2014 yılında U. de Chile

30 Haziran 2015 yılında Chelsea

10 Ağustos 2015 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2016 yılında Chelsea

31 Ağustos 2016 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2017 yılında Chelsea

1 Temmuz 2017 yılında Huachipato

31 Ağustos 2017 yılında Twente

30 Haziran 2018 yılında Huachipato

23 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

30 Haziran 2019 yılında Huachipato

1 Şubat 2022 yılında U. Católica

Cristian Cuevas kimdir

Cristian Cuevas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Cuevas şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Cuevas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Cuevas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Hesham Sabry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Sabry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hesham Sabry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Sabry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelrahman El Sakran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman El Sakran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelrahman El Sakran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman El Sakran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Harding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Harding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Harding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Harding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi