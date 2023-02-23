Cristian Cuzdriorean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Cuzdriorean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Cuzdriorean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Cuzdriorean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Cuzdriorean 17 Nisan 2003 tarihinde Dej şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Cuzdriorean Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına - tarihinde katılmıştır. Cristian Cuzdriorean'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Cuzdriorean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Cuzdriorean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Cuzdriorean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Cuzdriorean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Cuzdriorean şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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