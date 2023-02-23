Cristian Delciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Delciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Delciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Delciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Delciu 8 Nisan 2004 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Delciu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Delciu'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Delciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Delciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Delciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Delciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında FC Dinamo

Cristian Delciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Delciu şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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