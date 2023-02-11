Cristian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Diaz 26 Mayıs 1989 tarihinde Villa Constitución şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Hernán Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Diaz'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Newell's

1 Ocak 2015 yılında Banfield

10 Ocak 2016 yılında Gimnasia (J)

22 Ağu 2017 yılında Central Córdoba

23 Şubat 2021 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında CA Mitre

Cristian Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Diaz şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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