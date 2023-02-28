Cristian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Diaz 28 Mart 2000 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Martín Díaz Vera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Diaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Cristian Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Diaz'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Everton

1 Ocak 2018 yılında Everton U19

1 Eylül 2020 yılında Colchagua

31 Aralık 2020 yılında Everton U19

1 Ocak 2021 yılında CD Everton

Cristian Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Diaz şuan CD Everton takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.