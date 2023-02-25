Cristian Dros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Dros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Dros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Dros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Dros 15 Nisan 1998 tarihinde Bălți şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Dros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Cristian Dros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Dros'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Dros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Dros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Dros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Dros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Zaria Balti

29 Ocak 2019 yılında SSU Poli

20 Temmuz 2020 yılında Spartaks

5 Temmuz 2021 yılında Slavia

31 Aralık 2021 yılında Spartaks

14 Ocak 2022 yılında Slavia

Cristian Dros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Dros şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Dros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Olimpia Bălți

Moldova takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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