Cristian Duma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Duma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Duma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Duma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Duma 15 Temmuz 1996 tarihinde Pergamino şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian David Duma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Duma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Duma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Duma'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Duma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Duma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Duma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Duma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Douglas Haig

16 Temmuz 2019 yılında Nacional B

1 Ocak 2020 yılında Nacional

21 Temmuz 2020 yılında Salamanca CF

9 Mart 2021 yılında Santa Cruz

8 Ocak 2022 yılında CD Iquique

7 Temmuz 2022 yılında Sol de América

1 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC

Cristian Duma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Duma şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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