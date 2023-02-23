Cristian Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Dumitru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Dumitru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Dumitru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Dumitru 13 Aralık 2001 tarihinde Buzău şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Cosmin Dumitru şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Dumitru Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Cristian Dumitru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Dumitru'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Dumitru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Dumitru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Dumitru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Dumitru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında LPS Buzău U19

1 Temmuz 2016 yılında CN Mures U19

31 Aralık 2017 yılında LPS Buzău U19

1 Ocak 2018 yılında FCSB II

1 Şubat 2019 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2019 yılında FCSB II

1 Temmuz 2019 yılında FCSB

23 Temmuz 2019 yılında Ac. Clinceni

1 Ocak 2020 yılında FCSB

22 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

5 Ekim 2020 yılında FCSB

1 Ocak 2021 yılında FC Arges

30 Haziran 2021 yılında FCSB

4 Ağustos 2021 yılında FC Arges

30 Haziran 2022 yılında FCSB

1 Temmuz 2022 yılında CS Mioveni

31 Aralık 2022 yılında FCSB

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Cristian Dumitru kimdir

Cristian Dumitru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Dumitru şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LPS Buzău (2009 - 2018)
FCSB (2018 - 2020)

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Cristian Dumitru nereli

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