Cristian Ebea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ebea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ebea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ebea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ebea 2 Şubat 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian San Francisco Ngua Ebea Metehe şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ebea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IS SPORTS AGENCY INTERSOCCER yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Ebea'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Ebea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ebea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Ebea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ebea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında UP Langreo

26 Ocak 2021 yılında EI San Martín

30 Haziran 2021 yılında UP Langreo

29 Ağustos 2022 yılında Sporting B

Cristian Ebea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ebea şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.