Cristian Erbes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Erbes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Erbes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Erbes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Erbes 6 Ocak 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Damián Erbes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Erbes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Cristian Erbes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Erbes'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Erbes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Erbes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Erbes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Erbes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2010 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2016 yılında Tiburones Rojos

11 Ağu 2017 yılında Chacarita Jrs

23 Şubat 2018 yılında Karpaty

2 Ocak 2019 yılında Nacional

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2022 yılında La Serena

25 Ocak 2023 yılında Ferro

Cristian Erbes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Erbes şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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