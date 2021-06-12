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  3. Cristian Eriksen fenalaşınca yarıda kalmıştı! Danimarka- Finlandiya maçı bugün yeniden oynanacak

Cristian Eriksen fenalaşınca yarıda kalmıştı! Danimarka- Finlandiya maçı bugün yeniden oynanacak

Son dakika... Danimarka Futbol Federasyonu müsabakanın bugün 21:30'da devam edeceğini duyurdu.

Cristian Eriksen fenalaşınca yarıda kalmıştı! Danimarka- Finlandiya maçı bugün yeniden oynanacak

Son dakika... Danimarka Futbol Federasyonu müsabakanın bugün 21:30'da devam edeceğini duyurdu.

EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durdu. Bir süre yerde hareketsiz kalan oyuncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalp masajıyla hayata döndürülen yıldız futbolcu daha sonra apar topar sedye ile hastaneye kaldırıldı.

Cristian Eriksen fenalaşınca yarıda kalmıştı! Danimarka- Finlandiya maçı bugün yeniden oynanacak

29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada bilincinin açık olduğu belirtildi. 

Cristian Eriksen fenalaşınca yarıda kalmıştı! Danimarka- Finlandiya maçı bugün yeniden oynanacak

UEFA, önce tıbbi gerekçe ile maçın ertelendiğini duyurdu ardından da her iki takım oyuncularından gelen talep sonrasında karşılaşmaya devam edilmesi konusunda karar alındığını açıkladı. 

{TITLE_STRIP}Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Cristian Eriksen fenalaşınca yarıda kalmıştı! Danimarka- Finlandiya maçı bugün yeniden oynanacak

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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