Cristian Eriksen fenalaşınca yarıda kalmıştı! Danimarka- Finlandiya maçı bugün yeniden oynanacak

Son dakika... Danimarka Futbol Federasyonu müsabakanın bugün 21:30'da devam edeceğini duyurdu.

EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durdu. Bir süre yerde hareketsiz kalan oyuncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalp masajıyla hayata döndürülen yıldız futbolcu daha sonra apar topar sedye ile hastaneye kaldırıldı.

29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada bilincinin açık olduğu belirtildi.

UEFA, önce tıbbi gerekçe ile maçın ertelendiğini duyurdu ardından da her iki takım oyuncularından gelen talep sonrasında karşılaşmaya devam edilmesi konusunda karar alındığını açıkladı.

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?