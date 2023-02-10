Cristian Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ferreira 12 Eylül 1999 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Ezequiel Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ferreira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Cristian Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Ferreira'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Ferreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/cristian_ferreira99/

Cristian Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında River Plate II

1 Ocak 2019 yılında River Plate

19 Şubat 2021 yılında CA Colón

31 Aralık 2021 yılında River Plate

1 Temmuz 2022 yılında Newell's

31 Aralık 2023 yılında River Plate

Cristian Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ferreira şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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