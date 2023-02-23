Cristian Gavra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Gavra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Gavra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Gavra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Gavra 3 Nisan 1993 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Gavra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cristian Gavra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Gavra'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Gavra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/gavra.cristian

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Cristian Gavra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Gavra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Gavra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Gavra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Viitorul

8 Ocak 2016 yılında Gaz Metan

30 Haziran 2017 yılında FC Viitorul

10 Temmuz 2018 yılında U Cluj

1 Temmuz 2021 yılında Ac. Clinceni

15 Şubat 2022 yılında Ripensia

23 Ocak 2023 yılında SSU Poli

Cristian Gavra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Gavra şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Cristian Gavra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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