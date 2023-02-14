Cristian Glauder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Glauder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Glauder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Glauder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Glauder 18 Ekim 1995 tarihinde Algeciras şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Cristian Glauder García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Glauder Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EGGO Asesores Deportivos yapmaktadır. Cristian Glauder, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Glauder'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Glauder Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Glauder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Glauder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Glauder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Villarreal C

6 Temmuz 2015 yılında RCD Espanyol B

14 Temmuz 2017 yılında Alavés

19 Temmuz 2017 yılında NK Rudes

30 Haziran 2018 yılında Alavés

21 Temmuz 2018 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2019 yılında Alavés

9 Temmuz 2019 yılında CF Fuenlabrada

1 Temmuz 2021 yılında Eibar

31 Ağu 2022 yılında Albacete

Cristian Glauder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Glauder şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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