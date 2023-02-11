Cristian Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Gonzalez 13 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Leandro González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Gonzalez'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2013 yılında Unión (MdP)

30 Haziran 2014 yılında CD Morón U19

18 Şubat 2015 yılında All Boys

31 Ocak 2016 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Venezuela

10 Ağu 2017 yılında Villa Dálmine

1 Ağu 2019 yılında Deportivo Madry

1 Şubat 2021 yılında Rafaela

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Madry

1 Ocak 2023 yılında Patronato

Cristian Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Gonzalez şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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