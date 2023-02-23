Cristian Grancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Grancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Grancea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Grancea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Grancea 22 Şubat 2004 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Grancea Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Grancea'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Grancea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Grancea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Grancea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Grancea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CSC Ghiroda

5 Ağustos 2022 yılında Dumbravita

Cristian Grancea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Grancea şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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