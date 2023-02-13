Cristian Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Gutierrez 30 Kasım 2000 tarihinde Marbella şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Gutiérrez Vizcaíno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Gutierrez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Cristian Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Gutierrez'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cristian Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Marbella U19

1 Temmuz 2018 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında CD Huétor Vega

1 Temmuz 2020 yılında Recre Granada

9 Eylül 2020 yılında Atzeneta UE

30 Haziran 2021 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño

Cristian Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Gutierrez şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Vazquez Cultural (2012-2014, 2014-2016)Peña Los Compadres (2013-2014)Pablo Picasso (2016-2017)Marbella F.C. (2017-2018)Granada C.F. (2018-2019)

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