Cristian İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian İbarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian İbarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian İbarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian İbarra 22 Ağu 1992 tarihinde San Miguel (TUC) şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Javier Ibarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian İbarra Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bruno Durante yapmaktadır. Cristian İbarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian İbarra'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian İbarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian İbarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cristian İbarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian İbarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2019 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2020 yılında CSG San Martín

1 Ocak 2021 yılında Chaco For Ever

1 Aralık 2021 yılında CSG San Martín

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Cristian İbarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian İbarra şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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