Cristian İgnat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian İgnat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian İgnat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian İgnat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian İgnat 29 Ocak 2003 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Romanya,Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian İgnat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian İgnat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian İgnat'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian İgnat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igcristian/

Cristian İgnat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian İgnat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian İgnat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian İgnat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rapid 1923 II

1 Ocak 2020 yılında FC Rapid 1923

2 Ağustos 2021 yılında U. Constanta

28 Ağustos 2021 yılında FC Rapid 1923

Cristian İgnat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian İgnat şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Cristian İgnat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 24 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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