Cristian İonescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian İonescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian İonescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian İonescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian İonescu 5 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian İonescu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian İonescu'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian İonescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian İonescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian İonescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian İonescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2022 yılında FC Dinamo

Cristian İonescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian İonescu şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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