Cristian Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cristian Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cristian Jimenez 18 Temmuz 2002 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ramón Jiménez Ducloux şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cristian Jimenez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Jimenez'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cristian Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cristian Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2017 yılında Pumas Jgd.
1 Temmuz 2019 yılında Cruz Azul Jgd.
1 Temmuz 2020 yılında Cruz Azul U20
Cristian Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cristian Jimenez şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 206 numaralı formayı giymektedir.
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