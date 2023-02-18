Cristian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian 13 Aralık 1999 tarihinde Pelotas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Daniel Dal Bello Fagundes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Cristian, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristianboyu ve yaşı kaç

Cristian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2019 yılında Brasil-RS

15 Ekim 2020 yılında Botafogo

31 Ocak 2021 yılında Brasil-RS

1 Temmuz 2021 yılında Zorya Luhansk

21 Nisan 2022 yılında Caxias-RS

30 Haziran 2022 yılında Zorya Luhansk

1 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Cristian kimdir

Cristian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Cristian nereli

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